Continua a corrida aos manifestos e petições sobre a polémica das aulas de educação para a cidadania. Agora foi a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, que, segundo anunciou o seu gabinete, subscreveu o “Manifesto em Defesa da Educação para a Cidadania” promovidos por uma psicóloga educacional do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e por uma socióloga do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

“Em Portugal, a escola é o garante da igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens, em termos não só de competências e conhecimentos, mas, de uma forma mais global, de formação enquanto cidadãs e cidadãos num país que se assume como promotor dos valores da igualdade, da democracia e da justiça social”, começa a ler-se no manifesto, que se junta a uma outra petição que começou a circular esta quinta-feira, a defender que “cidadania não é opção” e que reunia já 500 subscritores, incluindo nomes como a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Teresa Pizarro Beleza ou Daniel Oliveira.

O Manifesto procura explicar como cabe ao currículo escolar capacitar os alunos de valores relacionados com a “liberdade, responsabilidade, integridade, cidadania, participação, excelência, exigência, curiosidade, reflexão e inovação”.

“A Educação para a Cidadania faz parte integrante dessa matriz comum, para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória”, lê-se, explicando-se de seguida que os objetivos definidos por lei para aquela que deve ser a matriz de valores dos alunos quando terminarem a escolaridade obrigatória passam por “conhecer e respeitar os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta” assim como “rejeitar todas as formas de discriminação e de exclusão social” ou “valorizar o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático”.

Este manifesto e petições surgem depois de um abaixo-assinado que juntou quase 100 personalidades, entre elas Cavaco Silva e Passos Coelho, pelo direito à objeção de consciência de pais que não queiram filhos nas aulas de Educação para a Cidadania. Em causa está o caso de dois irmãos de Vila Nova de Famalicão, com 12 e 14 anos, que foram inicialmente impedidos de progredir para o 7.º e o 9.º ano, respetivamente, por não terem frequentado as aulas de ECD, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, por decisão dos seus pais.

Esta sexta-feira, como o Observador noticiou, o pai das crianças em causa, Artur Mesquita Guimarães, escreveu uma carta aberta ao Presidente da República a propósito da quetsão, dizendo que na reportagem que foi transmitida na TVI, a 2 de setembro, a jornalista referia que o secretário de Estado da Educação, João Costa, acusava “os pais de dois alunos de Famalicão de utilizarem os filhos numa campanha ideológica”. O que para o encarregado de educação é considerado “grave, muito grave”.

“Manifesta um desrespeito total para com a minha família, um juízo temerário sobre mim e a minha esposa numa afirmação não fundamentada, distorcida e proferida publicamente o que revela a falta de sentido ético, que se impõe a qualquer figura de Estado”, escreve. Na reportagem é dito que “o secretário de Estado acredita que as crianças estão a ser usadas numa espécie de campanha”, mostrando o governante a dizer que “há de facto, se calhar, nos signatários um posicionamento ideológico”.

A petição assinada por Ana Gomes já defendia que a disciplina escolar de Educação para a Cidadania e o Desenvolvimento (ECD) não podia ser sujeita a objeção de consciência dos pais face aos alunos do 2.º e 3.º ciclos. O manifesto agora assinado pela líder parlamentar socialista acrescenta que “a Educação para a Cidadania não está limitada à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, constituindo, portanto, uma abordagem transversal a toda a escolaridade obrigatória em Portugal”.

Para os autores do manifesto, questionar o acesso de crianças e jovens à Educação à Cidadania, não é mais do que “colocar em causa todo o seu percurso na escolaridade obrigatória, uma vez que os valores e princípios da Educação para a Cidadania são transversais a todo o currículo, visando preparar crianças e jovens para uma cidadania democrática, plena, ativa e criativa na sociedade da informação e do conhecimento de que somos parte”.

Logo que o caso se tornou público, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em Belém os dois primeiros subscritores do abaixo-assinado “em defesa das liberdades de educação”, Manuel Braga da Cruz e Mário Pinto. Como escreveu o Observador, o Presidente da República quis com isso dar um duplo sinal de que está atento e é sensível a quem sente determinadas liberdades ameaçadas.