A Madeira mantém no sábado o mesmo número de casos de covid-19 reportados sexta-feira, tendo 45 ativos, num cumulativo de 171 doentes, e oito pessoas aguardam os resultados das análises efetuadas, segundo a autoridade de saúde da região.

“Não há novos casos positivos a reportar, pelo que a região mantém total cumulativo de 171 casos confirmados de covid-19”, anuncia o Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) no boletim epidemiológico diário divulgado no arquipélago.

No mesmo documento, a autoridade regional de saúde adianta que a Madeira tem “45 casos ativos, dos quais 30 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, e 15 são de transmissão local”. Também refere que estes casos positivos estão em isolamento, estando 22 pessoas numa unidade hoteleira dedicada e 23 em alojamento próprio.

O IASaude reporta ainda que existem “oito situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde”, tendo sido efetuadas as análises laboratoriais e estando em curso as investigações epidemiológicas.

Outro aspeto mencionado no boletim é que o número dos doentes recuperados de covid-19 na região ascende agora a 126, o que representa que mais uma pessoa, em comparação com os dados de sexta-feira, ultrapassou a situação de infeção do novo coronavirus. “Até ao dia 05 de setembro, foram contabilizados na Região Autónoma da Madeira 1.631 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, indica o mesma avaliação do IASaúde.

Este boletim epidemiológico recorda que “até à data, 17.867 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação móvel MadeiraSafe, sendo que 8.464 pessoas estão em vigilância ativa.