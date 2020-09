A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Ministério da Cultura alargou, até dia 13 deste mês, o prazo de inscrição nas três linhas de apoio ao setor devido à pandemia de covid-19 para poderem “chegar ao maior número de destinatários”, foi anunciado este sábado.

Trata-se das três linhas de apoio ao setor da cultura criadas pelo Governo no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, nomeadamente a linha de apoio social adicional aos profissionais da cultura, de 34,3 milhões de euros, da linha de apoio às entidades artísticas profissionais, de três milhões de euros, e da linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da covid-19, de 750 mil euros.

Com o alargamento do prazo, “pretende-se que as verbas disponíveis para apoiar o setor da cultura no contexto da pandemia de covid-19 possam, de facto, chegar ao maior número de destinatários”, designadamente aos artistas e profissionais da área e às entidades artísticas, explica o ministério, em comunicado.

Segundo o ministério, “o alargamento do prazo para inscrição nas três linhas de apoio em nada se traduzirá num atraso na atribuição das verbas, que está já em curso, num esforço conjunto entre os Ministérios da Cultura, da Segurança Social e das Finanças”.

O Ministério da Cultura apela a todas as instituições, plataformas, sindicatos e outras entidades representativas do setor para que “contribuam, durante a próxima semana, para um reforço da divulgação destes mecanismos de apoio, na tentativa de que possam chegar ao maior número de pessoas e entidades possível”.