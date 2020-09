Os primeiros clientes nacionais que formalizaram encomendas para a versão de lançamento do Volkswagen ID.3, a First, vão finalmente começar a receber os seus veículos eléctricos da marca alemã a partir de 18 de Setembro. As entregas coincidem com a apresentação do modelo, que vai decorrer na Praça do Império, integrada no Encontro Nacional de Veículos Eléctricos (ENVE), organizado pela Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE), que vai decorrer naquele mesmo local a 19 e 20 de Setembro.

Os primeiros ID.3 First chegaram a Portugal esta semana, ao porto de Setúbal, juntamente com os restantes veículos da Volkswagen destinados ao mercado nacional. Partilharam o barco que irá transportar os T-Roc fabricados em Palmela, pela Autoeuropa, que vão rumar aos mercados europeus. Apesar de neste navio os ID.3 não terem ultrapassado a “meia dúzia” de unidades, segundo apurámos junto do importador, foi-nos garantido que nas próximas semanas chegarão ao nosso país as restantes viaturas que perfazem as 80 unidades do First que foram disponibilizadas para o mercado português, de um total de 30.000 veículos distribuídos pela Europa.

O ID.3 First, apesar de se tratar de uma versão especial concebida para marcar o lançamento, é na realidade um ID.3 com a versão intermédia de capacidade de bateria e um nível de equipamento que os interessados puderam incrementar para os níveis First Plus e First Max, mediante um custo adicional. A bateria desta versão de lançamento tem uma capacidade de 58 kWh (62 kWh no total), o que permite uma autonomia de 420 km, podendo recarregar a 11 kW em AC ou 100 kW em DC, com um motor com 145 cv montado no eixo traseiro, que atinge 204 cv com overboost. O preço do ID.3 First arranca nos 38.017€, com o cliente a ter de desembolsar mais 5700€ para ascender à versão Plus ou 11.400€ para a Max.

Posteriormente, estarão disponíveis os ID.3 mais baratos, como o equipado com acumuladores de 45 kWh (48 total), uma autonomia de 330 km e um motor traseiro com 126 cv, que atinge 150 cv na função overboost durante 2 segundos, bem como o ID.3 mais caro, com uma bateria maior (77 kWh, 82 total), a capacidade de percorrer 550 km entre recargas e associado a um motor com 204 cv.