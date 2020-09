A norte-americana Serena Williams, que procura igualar os 24 títulos do Grand Slam da australiana Margaret Court, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, ao bater a compatriota Sloane Stephens.

Game. Set. Match.@serenawilliams is through to Round 4 after defeating Stephens 2-6, 6-2, 6-2 ???? pic.twitter.com/a19BLzSaA8 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020

Serena Williams, oitava jogadora mundial, de 38 anos, superou Sloane Stephens, 39.ª do ‘ranking’, com 27, em três sets, pelos parciais de 2-6, 6-2 e 6-2, num embate que durou uma hora e 44 minutos.

Nos oitavos de final, a mais nova das irmãs Williams, que já venceu seis vezes o US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014), vai defrontar a grega Maria Sakkari, 22.ª jogadora mundial e 15.ª cabeça de série.

Apesar de o evento este ano estar a decorrer sem público, nas bancadas do Arthur Ashe, em Queens, estiveram este sábado Alexis Ohanian, marido da tenista, e a filha, Olympia, de 3 anos. “Espero que ela tenha visto a mamã a lutar…”, começou por dizer Serena, entrevistada ainda no court, logo após a vitória. “Aqui entre nós, acho que ela não estava a prestar muita atenção, é capaz de ter estado ali em cima a brincar com umas princesas”, acabou por concluir a tenista entre risos.