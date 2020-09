Recuemos até 2014, ano em que a Alemanha foi ao Brasil sagrar-se campeã do mundo batendo na final a Argentina por 1-0 no prolongamento com golo de Götze. Dos 23 convocados por Joachim Löw, apenas sete não jogavam na Bundesliga: o trio do Arsenal (Mertesacker, Özil e Podolski), o veterano Klose que foi acabar a carreira a Itália na Lazio, Khedira do Real Madrid, Schürrle do Chelsea e a surpresa Mustafi, da Sampdória. Quatro anos depois, a regra manteve-se, com 15 dos eleitos a saírem do Campeonato alemão. Agora, ano de 2020, a realidade começa a mudar mais a sério. De forma conjuntural ou estrutural só o tempo poderá dizer mas mudou. E mudou a dois níveis: não só a Mannschaft está a renovar-se como se tornou uma equipa bem mais representada noutras ligas.

Comecemos pela primeira parte. Numa das declarações que marcou a antecâmara do encontro na Suíça, depois do empate consentido em casa com a Espanha nos descontos, Toni Kroos, agora capitão, assumiu de forma direta que dificilmente Thomas Müller, um dos jogadores mais importantes na caminhada do Bayern para se tornar campeão europeu, voltará à seleção. “O Thomas fez uma grande temporada mas para o selecionador as coisas não são apenas o momento na atualidade, tem a ver com forma como molda o projeto para os próximos anos. Ele quer dar espaço a outros jogadores como o Serge Gnabry, o Leroy Sané ou o Kai Havertz. O meu pressentimento diz-me que não será chamado tão cedo”, assumiu o médio do Real Madrid sobre o ex-companheiro de equipa.

Agora, a segunda parte. No lançamento do encontro, e tendo em conta a recente apresentação do médio ofensivo Kai Havertz, ex-Bayer Leverkusen, pelo Chelsea (onde se irá juntar aos compatriotas Rüdiger e Timo Werner, também ele contratado este verão ao RB Leipzig), Joachim Löw revelou sentimentos mistos mas admitiu que isso poderá ser uma mais valia para a seleção desde que não existam casos como o de Julian Draxler, que nunca foi uma opção titular indiscutível no PSG tendo à sua frente nomes como Neymar, Mbappé ou Di María. “É negativo ver grandes talentos deixarem a Bundesliga mas também existem notas positivas. Os jogadores também desenvolvem as suas personalidades lá fora. Se o Kai e o Timo derem o passo em frente, isso vai ajudar-nos. Com o Julian [Draxler] tive uma longa conversa, dizendo-lhe que era importante ele jogar todas as semanas, mas não sei que planos tem o PSG para ele na próxima temporada”, destacou o técnico da Mannschaft.

Esta noite, essa nova realidade esteve mais presente do que nunca nas opções iniciais da Alemanha, que teve só três representantes da Bundesliga no onze: Süle (Bayern), Ginter (B. Mönchengladbach) e Leroy Sané (Bayern, sendo que se transferiu este verão do Manchester City). De resto, jogadores que estão na Premier League, na Liga, na Serie A e na Ligue 1, num sistema com três defesas que está cada vez mais a tornar-se uma moda no futebol europeu (e também a Suíça começou a assim). E que, ao contrário do que aconteceu com a Espanha, não teve propriamente o maior sucesso, terminando com mais um empate a uma bola na Liga das Nações.

Apesar da vantagem madrugadora com um bom remate de meia distância de Gündogan (14′), a Alemanha nunca teve a capacidade para encostar a Suíça e fazer o segundo golo, entrou melhor no segundo tempo na posse e na ocupação de espaços no meio-campo adversário mas terminou a ver os helvéticos mais perto da reviravolta depois do empate de Widmer com um bom remate em arco na área de pé esquerdo (57′). É certo que a parte física ainda tem uma influência grande, sendo notório que grande parte dos jogadores germânicos já vão começar a nova época fatigados da anterior, mas Löw tem ainda muito trabalho pela frente para transportar os ensinamentos do estrangeiro para realidade da equipa nacional com um leque de jovens e a preparar os próximos anos.