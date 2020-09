Dentro de poucos dias, Ana Gomes deverá revelar se vai ou não ser candidata a Belém. Foi no seu espaço habitual de comentário televisivo na SIC Notícias que surgiu o anúncio, no mesmo em que há quatro meses afirmou que ponderava candidatar-se. “Estou no fim da minha reflexão, dentro de dias estarei em condições de anunciar”, sublinhou quando questionada sobre uma eventual candidatura às presidenciais.

“Estava a fazer essa reflexão em conjunto com o meu marido, quando ele adoeceu e faleceu. Eu tive de continuar a fazer essa reflexão noutras condições, sozinha. O que posso dizer é que estou a chegar ao fim e, em breve, comunicarei o resultado dessa minha reflexão”, continuou.

Ana Gomes sublinhou ainda que esta será uma decisão “muito individual”, independentemente dos conselhos que decida ouvir.

“Obviamente que prezo muito várias pessoas que tenho vindo a ouvir, mas, em última análise, é uma decisão que se tem de tomar solitariamente”, sublinhou. E questionada sobre se a candidatura da bloquista Marisa Matias põe em causa a sua, a socialista e antiga eurodeputada garantiu que não: “De maneira nenhuma, acho que a Marisa Matias é uma excelente candidata”.

O PS, em maio passado, deu a entender que estaria com Marcelo Rebelo de Sousa na eventualidade de uma recandidatura do atual Presidente da República. Na altura, Ana Gomes disse ter ficado “muito preocupada” pelo seu partido e pela democracia.