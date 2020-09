Não foi necessário esperar muito, após a apresentação do novo Classe S da Mercedes, para se ter uma reacção de um dos seus maiores concorrentes, mais precisamente a da BMW. Nada de comentários depreciativos ou de críticas disfarçadas de elogios, mas sim o reconhecimento do bom trabalho realizado pelo concorrente, vindo de um dos maiores adversários.

O comentário da BMW, que mais parece uma nota de boas-vindas, foi publicado na página da marca no Instagram, acompanhado por um vídeo. Nas imagens surge como título “Nice S”, para de seguida se ver um veículo percorrer uma estrada recheada com curvas e contracurvas.

Para não haver dúvidas, a BMW escreve no comentário a acompanhar o vídeo “Ei, bom trabalho @Mercedes-Benz. Também nós somos grandes fãs do S ;)”, explorando a duplicidade de interpretações, uma vez que tanto se pode estar a referir aos S da estrada, como ao S da marca rival. Tudo com bom gosto e elevação, como convém a quem se quer dar ao respeito.

Compare aqui os diferentes pormenores do Classe S e do Série 7 7 fotos

O Série 7 estreou a grelha de dimensões mais que generosas da BMW, ao passo que o Classe S é substancialmente mais discreto por fora. Já por dentro a conversa é outra, com o topo de gama da Mercedes a revelar-se mais moderno e actual do que o seu rival. Em termos mecânicos, a maior diferença está nos híbridos plug-in, com o 7 a apostar em PHEV com baterias de capacidade convencional, que lhes permite autonomias em modo eléctrico de 50 km, enquanto o S aponta para um PHEV capaz de percorrer 100 km sem recorrer ao motor de combustão.