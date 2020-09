View this post on Instagram

Did you know that 1 in 12 men and 1 in 200 women are affected by colour blindness? We need to do more to make sure that football is accessible to them! Sabiam que 1 em cada 12 homens e 1 em cada 200 mulheres sofrem de daltonismo? Temos de fazer mais para que o futebol seja acessível a todos eles e elas! #ColourBlindAwarenessDay #daltonismo #TACBIS #fpf #1in200Women #1in12men