Covid-19. PR da Guiné-Bissau diz que comportamento de alguns guineenses na Europa é "uma vergonha"

Umaro Sissoco Embaló diz que primeiro-ministro português está preocupado com as movimentações de cidadãos da Guiné-Bissau pela Europa, devido à covid-19. "Estou triste com isso, porque é uma vergonha"