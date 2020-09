O futebolista uruguaio Darwin Núñez, mais recente reforço do Benfica, marcou este domingo dois golos na vitória por 3-0 sobre a equipa B dos ‘encarnados’, em jogo de treino realizado no centro de estágio do clube, no Seixal.

Depois de se ter estreado pelas ‘águias’ no sábado, atuando nos últimos 15 minutos do particular com o Rennes (vitória por 2-0), o avançado, de 21 anos, ‘bisou’ diante da formação secundária, cabendo a Dyego Sousa anotar o outro golo da formação comandada por Jorge Jesus.

Darwin, por quem o Benfica pagou uma verba recorde de 24 milhões de euros ao Almería, integrou o ‘onze’ do Benfica, que se apresentou sem a maioria dos jogadores que foram titulares diante dos franceses, à exceção de Vlachodimos e Pedrinho.

Neste particular com a equipa B, Jorge Jesus alinhou de início com Vlachodimos, João Ferreira, Samaris, Morato, Grimaldo, Gabriel, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Cervi, Pedrinho e Darwin.

O Benfica continua a preparar o jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, diante dos gregos do PAOK, treinados pelo português Abel Ferreira, agendado para 15 de setembro, em Salónica.