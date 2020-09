Os meios terrestres foram reforçados no combate às chamas que consomem o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós, para tentar travar o fogo nas próximas duas horas, disse o comandante dos bombeiros.

Às 18:55, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam no combate ao incêndio no PNSAC, em Serro Ventoso, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, 223 operacionais, apoiados por 61 veículos e seis meios aéreos.

“O fogo aproximou-se de uma zona que possibilita o acesso de meios terrestres. Reforçámos, por isso, o combate no terreno para tentar resolver o incêndio nas próximas duas horas”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira. Segundo a mesma fonte, o fogo, que deflagrou à 01:49 em povoamento florestal, continua com uma frente ativa.

A ANEPC alertou hoje para um aumento “muito grande” do risco de incêndio até terça-feira em todo o continente português, em especial a norte do rio Tejo.

“Vamos ter tempo quente e seco, com vento de leste e pouca humidade. Vamos ter um aumento do risco de incêndio muito grande. Até à próxima terça-feira, o país, na sua generalidade — com maior incidência a norte do rio Tejo –, vai assistir a um aumento muito significativo do risco de incêndio. E este aumento vai também trazer muitas dificuldades ao dispositivo no combate aos incêndios rurais”, afirmou o comandante de agrupamento distrital da ANEPC Pedro Nunes.

O país encontra-se em alerta laranja até às 23:59 de 08 de setembro, terça-feira.