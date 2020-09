Em atualização

Ainda não tinha perdido qualquer encontro em 2020 antes e depois da pandemia, igualou mesmo Rafa Nadal no número de torneios conquistados no circuito ATP, chegava como número 1 do ranking mundial e era apontado de longe como grande favorito no primeiro Grand Slam da retoma que não contava com o espanhol nem com Roger Federer, os outros mosqueteiros que continuam a dominar o mundo do ténis. Era e, em condições normais, muito dificilmente não chegaria pelo menos à final. No entanto, e à quarta ronda, está fora do US Open.

The moment that #1 Novak Djokovic knew that his #USOpen and his undefeated 2020 season were over. pic.twitter.com/uwd5fbXKb1 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020

No jogo da quarta ronda frente ao espanhol Pablo Carreño Busta, o sérvio teve um gesto irrefletido quando perdia por 6-5 no primeiro set e atirou uma bolada na direção errada que acertou na garganta de uma juíza de linha que ficou com algumas dificuldades em respirar após o impacto. Djokovic pediu de imediato desculpa, foi para junto da “vítima” para perceber como estava mas, minutos depois, foi mesmo desqualificado do encontro.