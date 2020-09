Artigo em atualização

“Queriam calar-nos, não conseguiram”. É assim que Jerónimo de Sousa, este domingo de voz rouca, justifica pela última vez a importância da realização da edição deste ano da Festa do Avante no Comício de encerramento. Jerónimo subiu ao palco depois de Manuel Rodrigues, diretor do Avante, ter feito fortes críticas à comunicação social — que o PCP acusa de ter dado aso à campanha da direita contra a festa.

“Construímos e realizámos a nossa Festa, esta grande festa e este comício da solidariedade, da paz, da amizade, da democracia e do socialismo, num quadro de inusitada hostilidade dos grandes interesses económicos e das forças mais reacionárias e conservadoras, contra a qual moveram uma insidiosa campanha, utilizando os seus poderosos recursos mediáticos e de intoxicação da opinião pública para a inviabilizar”, disse o secretário-geral.

À sua frente, Jerónimo de Sousa tem 2.000 cadeiras lotadas. A habitual enchente no recinto e que sobe a rua até à roda gigante não está preenchida, o distanciamento e o espaço entre todos mantém-se, havia espaço para mais militantes e simpatizantes esta tarde na Atalaia. Já os que estão, alinhados num esquema que repete a organização do partido no primeiro comício depois do confinamento obrigatório. Cada um tem um lugar atribuído quer na bancada imediatamente frente ao Palco 25 de abril, quer mais atrás. Para as plateias só entra mesmo quem tem essa pré-indicação, uma clara organização do partido para este comício.

No palco, Jerónimo crítica as opções de “PS, PSD e CDS” na resposta à pandemia e na defesa dos direitos dos trabalhadores no âmbito da “proibição de despedimentos” e de “garantia de pagamento de salários a 100%”. Cá em baixo, os militantes assobiam em sintonia com o secretário-geral.

Nestes três dias conseguimos resgatar o valor da vida, da vida com felicidade. Há que continuar este combate para uma vida melhor e um Portugal com futuro”, frisa Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do partido crítica ainda quem se “está a esforçar” para fazer crer que “tudo vai ficar bem” e que “os problemas que o país hoje enfrenta são essencialmente resultado da epidemia”. “Querem mesmo fazer crer que passada esta, tudo vai ficar bem, como se estivesse antes tudo bem e o futuro do país e do seu desenvolvimento garantido”, aponta antes e passar às críticas ao Novo Banco, aos impostos e à saída de empresas nacionais para “paraísos fiscais”.

E o PCP faz saber já em que não alinhará: na tentativa de “travar o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, dos trabalhadores da administração pública”, em “alterações na legislação laboral”, na degradação dos “serviços públicos”.

Para António Costa há recados diretos. “Não vale a pena uns virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária”, diz Jerónimo, mas sem fechar a porta às negociações para o Orçamento do Estado: “não vale a pena apressarem-se a sentenciar que o PCP não conta, que está de fora das soluções de que o país precisa”.

“O PCP não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas, não desperdiçará nenhuma oportunidade para garantir direitos e melhores condições de vida”, disse Jerónimo já depois de o PCP na semana passada não ter conseguido agenda para reunir com o PS.

Sobre os fundos da União Europeia, o PCP também quer ter uma palavra a dar. E Jerónimo deixou já algumas sugestões nomeadamente no que diz respeito à rede pública de creches — um campo em que o PS também apostou no programa eleitoral para esta legislatura. “Soluções para prosseguir a criação de uma rede pública de creches e lançar uma rede pública de lares, aproveitando designadamente os fundos anunciados para Portugal”, disse.

Jerónimo confirmou, oficialmente, que o PCP terá um candidato próprio às presidenciais no próximo ano com uma candidatura que, diz, assumirá “os direitos dos trabalhadores, os valores de Abril e o compromisso do projeto que a Constituição da República Portuguesa consagra”.