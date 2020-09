A Turquia volta a ser o país com as taxas mais altas do mundo. Quem o afirma é Erol Sahin, o director-geral da consultora automóvel EBS, a propósito de uma medida tomada para diminuir o interesse dos cidadãos turcos em automóveis importados, privilegiando os modelos de produção local.

O Governo turco lançou um novo tipo de taxas que incidem exclusivamente sobre os veículos importados, cujos impostos sobre os automóveis com motores com cilindradas relativamente pequenas aumentam consideravelmente. Os que ficam abaixo de 1,6 litros deixam de pagar 60% e passam a estar submetidos a 80%, num incremento de 20%, valor que sobe para 30% no caso das cilindradas até 2000 cc, que aumentam de 100% para 130%. Acima desta fasquia, segundo a Bloomberg, o incremento é de 160% para 220%, com os potenciais compradores a terem de desembolsar mais 60% do que até aqui.

Apesar da lira turca ter caído 19% no último ano, as vendas de automóveis dispararam 60% no mesmo período, realidade que tem como explicação a enorme queda verificada ao nível das taxas de juro, o que tornou os veículos muito mais acessíveis.