O sector agrícola é estratégico para o crescimento da economia nacional, sendo prioridade do governo português a promoção do seu rejuvenescimento, da sua eficiência e da sua inovação, de forma a responder eficazmente às necessidades quer de agricultores quer de investidores. Portugal conta com uma relevante e diversificada extensão rural, trazendo desafios acrescidos a ambos os segmentos que não encontram, atualmente, um apoio especializado nesta área. França, Espanha, Itália e Portugal produzem bens alimentares para cerca de 500 milhões de pessoas na Europa, pelo que continuarão a ter um papel fundamental no que respeita à sua capacidade produtiva. Face a este contexto, prevê-se que durante os próximos 5 anos haja um aumento do investimento em ativos agrícolas estratégicos.

Olhando para estas necessidades estruturantes, e considerando a conjuntura do mercado imobiliário português neste território, a CBRE desenvolveu uma nova área de negócio orientada para este segmento essencial – CBRE Agribusiness. Esta representará um serviço da consultora, que tem como objetivo, acima de tudo, apoiar as necessidades de proprietários e de investidores, no que respeita a imóveis e terrenos agrícolas, uma tipologia de ativos com grande expressão em Portugal, mas ainda com pouca visibilidade.

A CBRE prevê, no entanto, que logo que este serviço ganhe um mais amplo conhecimento por parte do mercado, a procura por este tipo de ativos irá aumentar significativamente, na medida em que o acesso a alguns dos mais relevantes investidores corporativos internacionais vai facilitar o surgimento de grandes oportunidades de negócio.

Este setor que contempla uma tipologia de ativos com grande expressão em Portugal, conta hoje, numa escala internacional, com uma vasta carteira de investidores que confirmam o expertise da CBRE nesta área de negócio. Este serviço está presente, atualmente, em vários países situados na Ásia, no continente Americano e também em várias nações Europeias, onde os 106 milhões de hectares destinados à atividade agrícola e os operadores de incontornável relevância na área de produção alimentar, vão ser fundamentais para o sucesso desta fatia do negócio.

Com vários escritórios localizados na Europa, a CBRE está ciente da necessidade latente da oferta de um serviço especializado em Agribusiness e a sua experiência global vai permitir assegurar uma visibilidade única sobre as diversas oportunidades que surgem no mercado, também a nível local.

Este conteúdo é da autoria da CBRE