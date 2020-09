O Bankinter lançou esta segunda-feira uma campanha de crédito à habitação com um spread mínimo inferior a 1% – 0,95% –, um passo que há muito se aguardava que fosse dado por algum banco a operar em Portugal. Há algum tempo que alguns bancos admitiam dar spreads inferiores a 1%, mediante negociação com o cliente, caso a caso, mas esta é a primeira campanha que anuncia publicamente este custo do crédito inferior a 1%.

Em comunicado de imprensa divulgado pelo banco espanhol, que comprou as operações de retalho do Barclays em Portugal, Vítor Pereira, diretor de Produtos, CRM e Marketing e membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal, diz que “ao baixar o spread do Crédito Habitação para 0,95%, o valor mais competitivo do mercado, reafirmamos o nosso compromisso com os clientes em Portugal, que sabem que podem contar com o Bankinter para os apoiar na realização dos seus projetos neste momento tão importante”. “Esta é também uma mensagem de confiança na economia portuguesa”, acrescenta o banco.

A campanha inclui, também, o pagamento dos custos de transferência de créditos habitação de outros bancos para o Bankinter.