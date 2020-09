A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, celebrou esta segunda-feira o Dia da Independência do país fazendo-se transportar num carro (ainda que aberto) cheio de crianças. Bolsonaro não usou máscara, tal como a maior parte dos miúdos.

O tradicional desfile da Independência, que reúne representantes das forças armadas, polícias, bombeiros e cortejos de orquestras, não se realizou pela primeira vez desde 1949 por causa da pandemia. No entanto, os festejos no Palácio da Alvorada, que inicialmente estavam destinados apenas a convidados, atraíram centenas de apoiantes do presidente.

Sem máscara, Bolsonaro chegou ao Palácio num Rolls-Royce aberto ao lado de pelo menos oito crianças. Apenas duas usavam máscara de proteção. Segundo meios de comunicação brasileiros, a assessoria da Presidência revelou que as crianças são filhos de convidados da celebração.

No local, o Presidente, que esteve infetado com o novo coronavírus no início de julho, cumprimentou os seus apoiantes e muitos deles também não usavam máscara proteção facial.

De acordo com os dados mais recentes, o Brasil conta com 126.960 óbitos e 4.147.794 infeções desde o início da pandemia. É o país com mais mortes em todo o mundo.