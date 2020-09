É em Veneza que todos os olhos estão postos. Até ao próximo sábado, o primeiro grande festival de cinema da era Covid-19 não poupa no brilho, apenas procede com cautela naquela que é a semana mais glamorosa do cinema italiano. Na passadeira vermelha, têm desfilado sobretudo estrelas nacionais. Vindas de fora, as atrizes e modelos estrangeiras abrilhantam uma festa que também pertence às casas de moda italianas. Giorgio Armani, Alberta Ferretti, Versace, Etro, Prada, Valentino e Gucci são os nomes que fazem com que o brilho desta constelação chegue mais longe.

Depois da noite de abertura, na passada quarta-feira, foram vários os visuais que deixaram a sua marca nesta 77ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo. A começar pela figura irrepreensível de Anna Foglietta. Na condição de anfitriã do evento, a atriz italiana tem optado por silhuetas sóbrias, nas quais mal foge ao preto. Armani, Etro e Ferretti foram as escolhas de Anna até agora, mas o festival ainda agora vai a meio.

Cate Blanchett, presidente do júri, permanece num lugar difícil de destronar. O fato Alexander McQueen foi também ele um statement de sobriedade e deixou brilhar o trabalho minucioso levado a cabo pelo atelier da marca em Londres — um top bordados à mão, repleto de detalhes. No último domingo, a atriz escolheu um visual mais descontraído e diurno. Com a assinatura de Giorgio Armani, o blazer de cristais foi o apontamento de festa.

Quem também visitou Veneza no último fim de semana foi a atriz britânica Vanessa Kirby, conhecida por ter vestido a pele da princesa Margaret nas primeiras duas temporadas da série da Netflix “The Crown”. A primeira entrada foi com os dois pés, graças a vermelho Valentino com que se vestiu para a noite de sábado. Longo, de manga comprida e gola alta, o vestido deixou as costas da atriz a descoberto, uma nota de sensualidade no meio de uma silhueta clássica. Para a noite de domingo, reservou um fato preto Armani de corte irrepreensível. As sandálias Portofino de Gianvito Rossi deram o toque final.

Nos últimos dias, houve outros nomes a destacarem-se na passadeira vermelha de Veneza. A atriz britânica Katherine Waterston, a manequim brasileira Sofia Resing e a norueguesa Frida Assen são nomes que figuram entre as mais elegantes do fim de semana. Na fotogaleria, veja estes e outros visuais dos últimos dias do Festival de Cinema de Veneza.