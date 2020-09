O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, destacou esta segunda-feira a aposta que o partido fez na criação de emprego qualificado, dando como exemplo políticas desenvolvidas na ilha Terceira.

Isto faz-se não apenas com aqueles que são investimentos estruturantes, o caso do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, mas também com políticas concretas que levam ao surgimento de empreendimentos ou o surgimento de iniciativas como o Terceira Tech Island”, afirmou.

Vasco Cordeiro falava, em Angra do Heroísmo, na entrega da lista do PS pelo círculo eleitoral da ilha Terceira às eleições legislativas regionais, que se realizam no dia 25 de outubro.

O líder socialista, que é há dois mandatos presidente do Governo Regional dos Açores, destacou a criação de emprego qualificado, dirigido aos jovens e não só, como “um dos aspetos fundamentais” que “o Partido Socialista tem concretizado e quer continuar a concretizar”.

Vasco Cordeiro passou ainda uma mensagem “de confiança e de esperança” no futuro, sublinhando que o PS quer continuar a apostar no desenvolvimento da Terceira “seja do ponto de vista da economia, do turismo ou das acessibilidades”.

Nós sabemos bem o que fizemos, sabemos bem qual o nosso propósito e sabemos bem para onde queremos ir em termos de desenvolvimento da nossa região e da ilha. Não são circunstâncias de menor importância, de rumores e de boatos que nos levam a divergir desse rumo que temos traçado”, apontou.

Quanto à lista da ilha Terceira, que volta a ser encabeçada pelo atual vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, o líder socialista disse que concilia experiência e juventude.

“A lista que o PS apresenta na ilha Terceira combina, num ponto ótimo de equilíbrio, aquela que é a experiência, mas também a ambição, a juventude, a capacidade de inovar, a capacidade de trazer sangue novo e novas ideias para este projeto que a nível regional, mas também aqui na ilha Terceira, tem tido resultados claros em benefício de todos”, salientou.

A lista do PS pela ilha Terceira tem como número dois o atual diretor regional da Saúde e responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, seguindo-se, em terceiro lugar, a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, e, em quarto, o professor Rodolfo Franca.

As próximas eleições para o parlamento açoriano decorrem em 25 de outubro.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.