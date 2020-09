A Polícia Judiciária está a investigar o alegado desvio de meio milhão de euros em impostos de salários para a Caixa Geral de Aposentações e a Autoridade Tributária. A investigação surge na sequência de uma auditoria da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no final do ano passado.

A funcionária do Agrupamento de Escolas de São Lourenço, em Ermesinde, Valongo, terá organizado um esquema com base nas retenções obrigatórias dos salários de professores e funcionários, de acordo com o Jornal de Notícias. O caso foi comunicado pela escola ao Ministério Público, estando agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Também o IGEC avançou com um inquérito à funcionária, que, segundo o JN, está de baixa médica desde que o caso foi descoberto, em dezembro de 2019.

A baixa médica não permitiu a suspensão preventiva disciplinar, mas a investigação criminal já está em curso. Fonte do Ministério da Educação confirma este caso, acrescentando que o “processo da IGEC corre nos termos devidos” e que “a funcionária em causa não se encontra ao serviço”.