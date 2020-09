A banda britânica de rock Idles vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 7 de junho de 2021. O anúncio do concerto foi feito esta segunda-feira pela promotora do espectáculo, que adianta que este terá como mote a apresentação do novo álbum do grupo, Ultra Mono, que será revelado já neste mês de setembro, no dia 25.

Esta será a segunda passagem da banda por Portugal para concertos em nome próprio, depois de atuações em Lisboa e Porto (respetivamente nas salas Lisboa ao Vivo e Hard Club) em 2018. Paralelamente, o grupo atuou ainda em dois festivais de música portugueses: o NOS Primavera Sound, em 2018, e o NOS Alive, em 2019.

Tido como um dos grupos de rock mais importantes surgidos nos últimos anos, a banda britânica formada por Joe Talbot (vocalista), Adam Devonshire (baixista), Mark Bowen e Lee Kiernan (guitarristas) e Jon Beavis (baterista) lançou o seu primeiro álbum, Brutalism, em 2017.

O disco sucessor lançado no ano seguinte, Joy As An Act of Resistance, foi um dos discos rock de 2018 mais elogidos pela crítica e imprensa musical em todo o mundo e motivou digressões da banda, conhecida pela energia punk e festiva dos seus espectáculos ao vivo.

Do novo álbum conhecem-se já canções single como “Grounds” e “Mr. Motivator”.