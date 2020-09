A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Apesar de na passada sexta-feira Graça Freitas ter dito que crianças e jovens institucionalizados iam deixar de ser obrigados a fazer quarentena profilática, a nova orientação continua por publicar, escreve o Público. Na conferência de imprensa da última sexta, a Diretora-Geral da Saúde prometeu que a atualização ia “ser publicada muito brevemente”. “Só não lhe posso dizer a hora exata”, afirmou.

A atualização da orientação está em linha de conta com o arranque do ano letivo, com Graça Freitas a explicar que, no início das aulas, “a comunidade para onde estas crianças vão é aberta ao exterior”, motivo pelo qual “vão ficar isentas de fazer qualquer tipo de quarentena, uma vez que vão entrar e sair da instituição como qualquer outra pessoa”. A orientação a ser atualizada vai “excecionar do isolamento profilático pessoas, nomeadamente crianças, que entram em comunidades que são abertas e que permitem a entrada e saída diária dos seus residentes para o exterior.”

A 26 de agosto, questionada sobre o impacto do isolamento em crianças e jovens em risco, Graça Freitas afirmou que estava a tentar perceber se haveria novidades científicas que permitissem uma redução dos 14 dias. “Estamos a rever a norma no sentido de perceber se há neste momento estudos ou evidência que permitam reduzir este período”.

Nesse mesmo dia era notícia que o Instituto de Segurança Social (ISS) estava a rever a norma que obriga crianças a ficarem 14 dias em isolamento à chegada às casas de acolhimento. Também o ISS disse que a publicação estava “para breve”.

Dias após o anúncio feito pela Diretora-Geral da Saúde, continua a não ser possível encontrar a orientação atualizada no site da DGS. O Observador já contactou a DGS e aguarda uma resposta.