O PS Madeira alertou esta segunda-feira para a alegada “falta de transparência” no processo da empreitada do novo hospital da região autónoma, orçado em 340 milhões de euros, cujo primeiro concurso público internacional, lançando em junho, ficou deserto.

Para o Partido Socialista, isto é absolutamente inacreditável, pois este processo foi preparado ao longo de dois anos e passou por uma fase de pré-qualificação onde já foram feitas as diligências necessárias para que as empresas tivessem, não só a competência técnica, mas também a capacidade financeira de realizar esta empreitada”, afirmou o líder da bancada parlamentar, Miguel Iglésias, em conferência de imprensa, no Funchal.

Em junho, o Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, abriu concurso público no valor de 205 milhões de euros para a construção do novo hospital (excluindo equipamentos) e, mais tarde, justificou o facto de ter ficado deserto devido à crise pandémica e também porque os orçamentos prévios das empresas eram superiores ao preço base.

Na semana passada, o presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, anunciou que o executivo vai avançar em breve com um novo concurso, orçado em 30 milhões de euros, destinado apenas à empreitada de escavação e contenção dos terrenos onde será erguido o novo hospital, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

Para o líder parlamentar do PS/Madeira, esta situação denota uma “completa falta de transparência”, reforçada pelo facto de, segundo disse, não haver em formato online, de acesso público, qualquer documentação relativamente às propostas e aos relatórios produzidos do procedimento.

Miguel Iglésias realçou que o primeiro concurso foi feito com base numa pré-qualificação, tendo o Governo Regional selecionado sete consórcios para que apresentassem propostas e, contudo, ficou deserto.

“Não estamos a falar de ‘tostões’, estamos a falar de dezenas de milhões de euros”, afirmou o líder parlamentar socialista, sublinhando que o PS já apresentou uma exposição à autoridade da concorrência para que investigasse o primeiro procedimento. E reforçou: “Consideramos que pode estar em causa uma possível cartelização”.