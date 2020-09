(em atualização)

Primeiro chegaram os relatos de que a dirigente da oposição na Bielorrússia, Maria Kolesnikova, tinha sido levada numa carrinha, em Minsk, por desconhecidos. Depois, outros ativistas do Conselho de Coordenação para a transferência pacífica do poder na Bielorrússia, ficaram incontactáveis, como Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov.

O próprio conselho fala em detenção, mas a polícia de Minsk nega ter alguma coisa a ver com o sucedido. O que aconteceu àquela que é uma das principais figuras da oposição e uma das poucas que escolheram não se exilar?

Kolesnikova vista a ser levada em carrinha em Minsk. Aparentemente à força, a dirigente da oposição bielorrussa foi vista na manhã desta segunda-feira, junto ao Museu Nacional de Arte, em Minsk, a ser “levada” numa carrinha na qual estava escrita a palavra “Sviaz” — que significa, em português, “comunicações”;

“Pessoas à civil e de máscara” terão empurrado a dirigente para carrinha. Relatos de testemunhas que estavam no local apontam para “desconhecidos” que agarraram em Maria Kolesnikova e a empurraram para dentro da carrinha. “Virei-me e vi que pessoas à civil e mascarados estavam a empurrar Maria para dentro dessa carrinha. O telemóvel dela voa, uma dessas pessoas atende, salta para dentro da carrinha e arrancam”, disse uma delas ao portal bielorrusso Tut.by;

Há mais dois ativistas incontactáveis. O porta-voz do Conselho de Coordenação, Anton Rodnenkov, confirmou às 10h13 locais que Kolesnikova estava sozinha no centro da cidade quando foi levada, adiantando que estava a tentar descobrir onde ela estava. Mas às 11h00 ele próprio ficou incontactável e o seu telemóvel ficou indisponível. Pavel Latushko, membro do Conselho de Coordenação, adiantou ao portal que, além dele, não consegue contactar outro ativista do organismo, Ivan Kravtsov;

Rapto ou detenção policial? Pavel Latushko confirmou o sucedido, falando numa “provável detenção”, em declarações à agência de notícias russa Interfax: “A única coisa que podemos supor é que as autoridades farão tudo o que puderem para impedir o trabalho do Conselho”. A Polícia de Minsk no entanto negou que Kolesnikova tenha sido detida por agentes da corporação, escreveu a agência russa RIA Novosti.