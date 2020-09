A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Alunos de três turmas da Escola Alemã, em Lisboa, estão em quarentena preventiva desde esta segunda-feira depois de terem sido detetados dois casos positivos na escola, avançou o jornal Público. Cerca de 70 estudantes estão assim em recolhimento domiciliário e iniciaram esta segunda-feira as aulas em regime de ensino à distância.

Isto porque o primeiro caso é de um trabalhador de uma empresa concessionária que foi identificado porque a escola testou todos os colaboradores antes do início das aulas. Este trabalhador não chegou a ter qualquer contacto com os alunos pelo que ficaram em quarentena preventiva os quatro funcionários dessa empresa e um trabalhador da escola que tiveram contacto com ele.

No entanto, um segundo caso foi detetado no sábado: trata-se de um aluno que terá ficado infetado durante as férias, “num contacto social externo à escola”, disseram os responsáveis pela escola ao Público. Segundo a escola, este aluno apenas esteve na escola no primeiro dia de aulas e só assistiu à primeira aula com o diretor de turma. Ainda assim, a delegada de saúde decidiu que os cerca de 70 alunos que possam ter tido contacto com o aluno infetado deviam ficar em casa e ser acompanhados pelo SNS.

“Esta decisão da delegada de saúde foi-nos transmitida no sábado, cerca de duas horas depois de termos tido conhecimento do contágio, e comunicada aos pais deste grupo ainda no mesmo dia. Esses alunos iniciaram aulas em regime de ensino à distância hoje [segunda-feira] de manhã às 8h00, conforme previsto no seu horário regular”, disseram os responsáveis.