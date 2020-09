Em 2017, quando atingiu a provecta marca televisiva dos dez anos no ar, restavam poucas dúvidas: de discreto fenómeno que começara com uma ainda jovem Kim, “Keeping Up With The Kardashians” convertera-se numa dos mais populares reality shows do pequeno ecrã e a mais longa história de uma família a ser exibida em semelhante formato. Agora, 14 anos e 20 temporadas depois, o modelo que serviu de incumbadora à construção de um império sem paralelo prepara-se para a despedida. O anúncio foi feito esta terça-feira, via Instagram, pela própria Kim Kardashian, sendo as palavras de adeus subscritas pelo resto dos protagonistas da saga: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

“É com os corações apertados que enquanto família tomámos a difícil decisão de nos despedirmos de Keeping Up Withe the Kardashians”, partilhou Kim com os seus 188 milhões de seguidores, agradecendo ao público que seguiu todos os “bons momentos, maus momentos, a felicidade, as lágrimas e os muitos relacionamentos e crianças”.

A mulher de Kanye West deixa ainda uma palavra de agradecimento ao canal E!, que transmitiu os inúmeros episódios que acompanharam o dia a dia da família Kardashian-Jenner, e em especial ao produto executivo Ryan Seacrest, com a celebridade a reconhecer que sem o programa “não estaria onde estou hoje”. “Este programa transformou-nos naquilo que somos e estarei para sempre em dívida com quem ajudou a moldar as nossas carreiras e a mudar as nossas vidas para sempre.

Quando “KUWTK” arrancou, em 2007, os elementos do clã Kardashian-Jenner estavam ainda longe do patamar de super estrelas globais onde haveriam de chegar, ao leme de uma série de investimentos multimilionários, de marcas de cosmética a linhas de vestuário, lançamentos de apps, websites e ocupação permanente nas páginas das revistas de todo o mundo. Com o filão das curvas e selfies ainda em potência, Kim Kardashian — agora Kim Kardashian West — era mais conhecida por um relevador vídeo de conteúdo sexual e pela relação de amizade com Paris Hilton.

Num comunicado a que a Variety teve acesso, o canal que acolheu o programa diz “respeitar a decisão da família de seguirem as suas vidas longe das câmaras” e que “tal como vocês, adorámos seguir os momentos íntimos que o clã tão corajosamente partilhou ao permitir que entrássemos nas suas vidas”.