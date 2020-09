Strootman (duas vezes), Florenzi (duas vezes), Rüdiger, Emerson, Mário Rui, Karsdorp, Luca Pellegrini, Zappacosta, Zaniolo (duas vezes), Calafiori, Nura, Capradossi, Bianda, Tumminello, Ponce e Bouah (duas vezes). Desde março de 2014, nos últimos seis anos e meio, todos estes jogadores da equipa principal ou da equipa B da Roma sofreram lesões graves nos ligamentos cruzados dos joelhos. Entre os quatro reincidentes e somando todos os números, são 20 as lesões graves e prolongadas que afetaram o clube italiano nas últimas temporadas — naquela que já é considerada pela imprensa do país uma autêntica maldição. A vítima mais recente, que é também um cromo repetido, é o jovem Zaniolo.

Esta segunda-feira, no jogo entre a seleção italiana e a holandesa a contar para a Liga das Nações, o médio de 21 anos sofreu uma grave lesão que acabaria por culminar numa rotura completa no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Zaniolo, jogador de Paulo Fonseca na Roma, será operado já esta quarta-feira e deve ficar afastado dos relvados durante os habituais cinco a seis meses, até janeiro ou fevereiro. Esta é então a segunda rotura que o italiano sofre no espaço de poucos meses e durante o mesmo ano civil: em janeiro, sofreu a mesma lesão mas no joelho direito e esteve fora das opções do treinador português durante sete meses, tendo regressado aos trabalhos nas últimas semanas.

A grave lesão de Zaniolo motivou uma reação rápida do selecionador italiano, Roberto Mancini, que recorreu ao Twitter para comentar a situação logo após o final do jogo com a Holanda. “Pode soar trivial dizer que vais voltar mais forte do que antes mas tenho a certeza de que vais conseguir”, escreveu Mancini. Numa atitude de desportivismo, também o AC Milan e o Inter Milão utilizaram as respetivas redes sociais para desejar as melhoras ao jovem médio e a própria Roma, depois de confirmar que o médio seria operado esta quarta-feira, desejou força a Zaniolo. O próprio jogador, no Instagram, agradeceu todo o apoio que recebeu entretanto.

Forza Nicolò ???? pic.twitter.com/Ls31y1GuRc — AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020

“Porque tantas pessoas me perguntaram como estou, esta manhã [terça-feira] fiz os exames habituais que mostraram a rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Agradeço a todos os adeptos da Roma pelo apoio… Volto em breve!”, disse o internacional italiano. Nicolò Zaniolo repartiu a formação pelo Génova, a Fiorentina e o Inter Milão, onde ainda integrou a equipa principal sem nunca disputar um jogo oficial, e aterrou na Roma em 2018. Despoletou logo na primeira época na capital italiana e foi rotulado como um dos nomes mais entusiasmantes do futebol europeu, tendo marcado seis golos em 36 jogos em todas as competições. Em 2019/2020 e apenas até janeiro, já levava oito em 33 jogos. O azar — e a maldição cruzada da Roma — voltaram a roubar-lhe mais meses de competição.