Os incêndios devastaram mais de oito mil quilómetros quadrados no estado norte-americano da Califórnia, forçando muitos residentes a fugirem das chamas, que consumiram uma área sem precedentes desde 1987, afirmaram os bombeiros na segunda-feira.

“Esta é a primeira vez em 33 anos que ultrapassamos dois milhões de acres [mais de oito mil quilómetros quadrados]”, disse uma porta-voz do corpo de bombeiros, Lynne Tolmachoff. “É claramente um recorde. E ainda estamos longe do fim da temporada de incêndios“, acrescentou.

Na tarde de segunda-feira, milhares de bombeiros estavam mobilizados no combate às chamas, tendo sido dada ordem de evacuação em regiões no sul da Califórnia. No norte da Califórnia, mais de 200 pessoas foram retiradas por helicópteros militares para escaparem de um incêndio que se propagou rapidamente perto de Fresno.