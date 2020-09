Cerca de 800 operacionais mantinham-se às primeiras horas desta terça-feira a combater os cinco incêndios ativos em Portugal Continental que mobilizavam mais meios, com destaque para o de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o incêndio em Oliveira de Frades, que está ativo há mais de 12 horas, mantinha no terreno – pelas 00h00 – 472 operacionais, apoiados por 154 viaturas.

O comandante nacional da Proteção Civil Duarte da Costa tinha apelado na segunda-feira à noite, em Oliveira de Frades, à “tolerância zero no uso do fogo”.

O general explicou que, pelas 20:00, “o vento estava a soprar com menos intensidade, mas espera-se que a meio da noite a intensidade do vento venha novamente a fazer-se sentir” o que, no seu entender, “quer dizer que todas as ações de combate são para tentar acabar com este incêndio o mais depressa possível”.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia o incêndio em Oliveira de Frades, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu.

Já no concelho de Celorico de Basto, no distrito de Braga, um incêndio florestal, que teve início às 21:24, mobilizava no terreno 103 operacionais e 32 viaturas, naquele que era o segundo incêndio ativo com mais meios no terreno até às 00:00 desta terça-feira.

Fonte do CDOS de Braga explicou à Lusa que o incêndio estava ativo mas que não havia casas em risco.

Em Montalegre, no distrito de Vila Real, 91 operacionais apoiados por 23 viaturas combatem também um incêndio florestal.

Segundo o CDOS de Vila Real, o incêndio está ativo desde as 22:00 e neste momento o terreno de difícil acesso e o vento são os principais fatores que condicionam o combate às chamas.

A mesma fonte disse à Lusa que não há habitações em perigo.

Com menor dimensão, às 00:00, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, teve início às 22:36 um incêndio florestal que mobilizava 58 operacionais e 16 viaturas, enquanto no concelho de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, o fogo com início às 23:12 mobilizava 54 operacionais, apoiados por 15 viaturas.