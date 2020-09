Leon oferece Sportstourer para quem não quer um SUV mais pesado e volumoso

A versão mais familiar do Leon, a carrinha Sportstourer, já está disponível em Portugal e traz consigo uma proposta de renting bastante competitiva, por valores a partir de 199€ por mês. Mais comprida e, por isso, mais elegante do que a berlina de cinco portas já disponível, a nova carrinha visa cativar os condutores que necessitam de um veículo com um habitáculo mais versátil, mas com um peso (anuncia apenas mais 11 kg), eficiência aerodinâmica e agilidade que o tornam mais divertido de conduzir que um SUV.

Com 4,64 metros de comprimento, ou seja mais 27,4 cm do que a berlina de cinco portas, o Sportstourer exibe a mesma distância entre eixos (2,686 m), mas sobressai pela volumetria da mala, que começa por oferecer 620 litros, com o tapa-bagagens no sítio, podendo depois crescer até aos 1600 litros com o rebatimento do assento traseiro. Valores que vão chamar a atenção das famílias que necessitam de mais espaço, uma vez que o Leon berlina, à semelhança dos seus concorrentes directos, se fica pelos 380 e 1301 litros, respectivamente.

Com uma estética atraente, sendo evidente a evolução face à geração anterior, a carrinha Leon oferece mais equipamento de conforto, mas igualmente de entretenimento e, sobretudo, de ajuda ao condutor. As motorizações são similares às do Leon berlina, com a versão mais acessível a montar o três cilindros sobrealimentado (1.0 TSI) com 110 cv. Em alternativa, é possível optar pela mesma unidade mas em versão mild hybrid, associada a uma caixa automática de dupla embraiagem DSG, que incrementa um pouco o preço, mas reduz os consumos e as emissões.

A proposta seguinte é o quatro cilindros 1.5 TSI com 150 cv, que também está disponível na versão 1.5 eTSI mild hybrid, com os clientes que percorrem mais quilómetros a poderem escolher o diesel da família, que surge na versão 2.0 TDI com 115 cv ou 150 cv, o primeiro com caixa manual e o segundo com DSG.