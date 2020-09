A linha SOS Voz Amiga vai reforçar o atendimento telefónico entre quinta-feira e sábado para assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e dar resposta ao aumento de chamadas na sequência da pandemia de Covid-19.

Segundo a Associação SOS Voz Amiga, a pandemia tem tido impacto na saúde mental dos portugueses, resultando num aumento de chamadas para a linha de apoio em situações agudas de sofrimento.

De modo a dar resposta a este aumento e a assinalar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio [10 de setembro], a associação vai reforçar a sua equipa de atendimento nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2020, no seu horário habitual, entre as 16 e as 24 horas”, refere a associação num comunicado enviado à agência Lusa.

Durante este período, o número de voluntários a atender as chamadas será reforçado em 300%, “o que irá permitir que a equipa possa atender um maior número de pedidos de ajuda e tentar amenizar o sofrimento de quem liga”.

Em 2019, foram atendidas 6.270 chamadas. Neste “ano atípico”, marcado pela Covid-19, já foram atendidas até agosto 6.789, sendo os meses de abril (1.018) e de maio (900) os que registaram maior número de apelos, a maioria feito por mulheres (cerca de 56%).

As chamadas que focam o suicídio totalizaram 284 nos primeiros oito meses deste ano, passando de 27 em janeiro para 54 em agosto, segundo dados avançados à agência Lusa.

“Um dos objetivos da associação é continuar a dar voz à saúde mental e ajudar aqueles que mais precisam“, refere o comunicado, sublinhando que “todos os anos se estima que cerca 800 mil pessoas se suicidem, o que equivale a uma pessoa a cada 40 segundos”.

A Associação SOS Voz Amiga lembra que o suicídio é também a segunda maior causa de morte para os jovens (entre os 15 e os 29 anos), “o que demonstra que é cada vez mais importante prevenir este ato e combater o estigma que ainda existe sobre a saúde mental”.

A SOS Voz Amiga é uma linha de apoio emocional que se disponibiliza a ajudar todos aqueles que se encontram em situações de sofrimento causadas pela solidão, ansiedade, depressão ou risco de suicídio.

A Associação é constituída por voluntários, que depois de uma formação com profissionais de saúde mental, se disponibilizam a atender esta linha telefónica diariamente, entre as 16h e as 00h, (213 544 545/ 912 802 669/ 963 524 660).