A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior número de novos casos de Covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, registaram-se três mortes e 388 novos casos.

De acordo com os números que são avançados no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta terça-feira, das 388 novas infeções, 225 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 58% do total de novos casos. Desde o passado sábado que não havia tantos casos nesta região: dia 5 de setembro contabilizaram-se mais 230 novas infeções.

Esta segunda-feira, o Norte tinha registado 53% dos casos. Hoje, porém, contabiliza mais 119 casos, isto é, 30,7%.

Portugal conta assim 60.895 casos confirmados de Covid-19 e 1.846 óbitos desde o início da pandemia. O boletim da DGS indica ainda 15.903 casos ativos de Covid-19, mais 255 do que esta segunda-feira. Também desde sábado que não havia tantos casos ativos — houve 264 nesse dia. Um número que tem vindo a aumentar nos últimos 24 dias.

De acordo com os dados da DGS, a faixa etária dos 30-39 anos é atualmente a que contabiliza mais casos de infeção, ultrapassando a dos 40-49 anos. Esta terça-feira contam-se 9.988 infeções em pessoas entre os 30 e os 39 anos — mais 53 casos nas últimas 24 horas — e 9.981 entre os 40 e os 49 anos — mais 52 casos em relação a segunda-feira.

Mais 13 internamentos em 24 horas. Não havia tantos internamentos em 2 dias desde finais de junho

De acordo com o boletim desta terça-feira, há 394 pessoas internadas devido à Covid-19 em Portugal, mais 13 casos do que esta segunda-feira. Destes casos de internamento, há 50 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais um caso nas últimas 24 horas.

Nas últimas 48 horas, contabilizaram-se mais 40 internamentos e nos últimos cinco dias, mais 60. Desde o final do mês de junho que o número de internados não crescia tanto em dois dias: a 28 e 29 de junho registaram-se 47 internamentos — 16 e 31, respetivamente.

43.146 pessoas recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 130 casos de recuperação. Há também mais 130 pessoas em vigilância, num total de 34.466.

Duas mortes no Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo

Além dos mais 225 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo e 119 casos no Norte nas últimas 24 horas, na região Centro registaram-se mais 26 casos, no Alentejo mais 11 e no Algarve 3. Também os Açores contabilizam mais 3 casos e a Madeira mais um.

Em sete dos oito dias do mês de setembro, a Madeira somou pelo menos mais um caso de infeção. 47% do total de casos nesta região (173) foram registados a partir de 1 de julho, altura em que o pico da pandemia já tinha sido ultrapassado. Já os Açores e o Algarve contabilizam mais 12 casos de Covid-19 só nos últimos três dias.

Dos três óbitos, dois foram registados no Norte e um em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são dois homens, um com mais de 80 anos e outro com idade entre os 70 e os 79 anos, e uma mulher também com mais de 80 anos.

O Norte é a região que contabiliza mais mortes desde o início da pandemia: 851, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 687.