A Lucid, criada por Peter Rawlinson, o antigo engenheiro responsável pelo Model S da Tesla, vai apresentar amanhã, 9 de Setembro, o seu primeiro veículo, o Air, a que irá juntar depois um SUV, igualmente eléctrico e também ele na categoria dos modelos com cerca de 5 metros de comprimento. Mas se o Lucid Air, com 1080 cv, ainda só foi visto parcialmente camuflado, a realidade é que já embaraça a concorrência.

O primeiro sinal de alarme para os adversários surgiu quando o Air visitou um anel de velocidade e estabeleceu uma velocidade máxima ligeiramente acima de 378 km/h, cerca de 118 km/h acima do Tesla Model S e Porsche Taycan, ambos limitados electronicamente a cerca de 260 km/h. Depois veio a autonomia, um dos principais motivos de compra para quem opta pelos eléctricos a bateria, com o Lucid Air a reivindicar até 832 km entre recargas (segundo o método EPA), contra 647 km do Model S e 327 km do Taycan, nas mesmas condições.

Desta vez, o tema foi a rapidez no arranque, com a Lucid a mostrar em vídeo que o Air percorre o ¼ de milha em apenas 9,9 segundos, quando o Porsche e o Tesla rondam os 10,4 segundos. E 0,5 segundos de diferença para percorrer 402 metros, onde se atinge uma velocidade acima de 210 km/h, é uma diferença esmagadora, ao nível do que acontece com a autonomia.

Tal poderá criar um problema aos dois construtores, pois não se adivinha fácil explicar aos clientes e fãs que um recém-chegado faz melhor. Isto a confirmarem-se os valores anunciados, pois tal como na disputa entre o Porsche o Tesla, os comparativos só fazem sentido quando frente-a-frente estiverem versões normais de ambos os modelos, adquiridas por clientes, em vez de veículos pertencentes às marcas, cuja gestão de energia e características podem não ser necessariamente similares. Obviamente, o mesmo princípio tem de ser aplicado à Lucid.

A confirmar-se a incrível rapidez do Air, aguarda-se uma reacção à altura dos adversários. A resposta, por parte da Tesla, poderá chegar ainda em Setembro com a revelação do Model S Plaid, com três motores e pelo menos 1000 cv. Já a Porsche, que revelou recentemente a sua gama, não deverá conseguir retirar tão depressa da cartola uma versão ainda mais potente – a menos que recorra à ajuda tecnológica da Rimac…