Henrique Neto, antigo candidato presidencial, vê com bons olhos a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República e diz que esta pode ser uma “candidatura potencialmente vencedora”. Em declarações à Rádio Observador, Henrique Neto diz que “as condições são favoráveis” porque ao contrário das últimas eleições “não há muitos candidatos” e, acrescenta, Marcelo pode perder porque “nunca contribuiu para que os problemas do país se resolvessem”.

É verdade que, historicamente, nunca saiu derrotado um Presidente que se tivesse recandidatado “mas a História serve para ser alterada”. “É evidente que Marcelo Rebelo de Sousa parte com uma vantagem mas não podemos esquecer que estamos a viver uma crise económica, social, financeira complexa, que ela se vai agudizar muito até às eleições”, diz Henrique Neto, acrescentando que Marcelo é “visto com algum carinho por muitos portugueses mas também é visto como alguém que sempre apoiou as políticas do Governo” durante quatro anos.

“A crise que se vai acentuar não pode deixar de pôr em causa a governação do país e acontecendo isso estará em causa o seguidismo do atual Presidente em relação à governação atual”, diz Henrique Neto, à Rádio Observador. “O Presidente, com toda a simpatia, nunca contribuiu para que os problemas se resolvessem – pelo contrário, agudizaram-se e não apenas devido à pandemia, são problemas mais antigos”.

É um “ar fresco que surge na política portuguesa” porque sem ela “não haveria grandes alternativas”: “era entre Marcelo e o Chega de André Ventura e isso não é uma alternativa que se possa colocar num país democrático”.