O evento anual de apresentação dos iPhone vai ser a 15 de setembro, às 18 horas de Lisboa, anunciou esta terça-feira a Apple, como avança o The Verge. O evento deveria decorrer esta semana. Contudo, devido à pandemia, a empresa afirmou em setembro que os seus novos produtos iam ser adiados “umas semanas”.

[No Twitter, o responsável de Marketing da Apple publicou um vídeo com o convite]

Apesar de não estar nada ainda confirmado, espera-se que, além dos próximos modelos dos iPhone — intitulados até agora apenas como “iPhone 12” –, a Apple divulgue novos modelos dos seus relógios inteligentes, os Apple Watch, e uma nova versão do sistema operativo móvel, o iOS 14.

Acreditando nos os rumores que costumam anteceder este evento, a empresa vai apresentar dois modelos mais baratos do iPhone 12 com 5,4 polegadas e 6,1 polegadas, e dois modelos do iPhone 12 Pro com telas de 6,1 e 6,7 polegadas. Além disso, a Nikkei está a avançar que a produção destes equipamentos deve começar no final do mês, o que confirmará o atraso anunciado em junho por Luca Maestri, responsável pelas finanças da marca.

Em junho, a Apple não atrasou o WWDC, a conferência anual da empresa para programadores. Foi o primeiro evento totalmente digital da tecnológica e Tim Cook, o presidente executivo da Apple, divulgou as novidades num palco sem público. Este evento vai decorrer, igualmente, em formato online.

O Steve Jobs Theater onde têm sido apresentado os últimos iPhone, na sede da Apple, em Cupertino, esteve vazio em junho e a apresentação passou por vários espaços dos escritórios da empresa. Desta forma, a empresa pode ter mostrado como será este evento.

A Apple tinha referido, em fevereiro, que a pandemia do novo coronavírus estaria a afetar o negócio da venda dos iPhone e outros produtos. Contudo, em abril anunciou que a produção já estava de volta ao ritmo normal — tendo inclusivamente lançado um novo iPhone SE. Agora, espera-se que a procura por computadores e iPad aumente, com a empresa a referir que tem um inventário de produtos “restrito”, o que poderá significar que a oferta não vai ser suficiente para a procura.