A ponte móvel do Porto de Leixões, que assegura a travessia automóvel e pedonal entre Leça da Palmeira e Matosinhos, está interditada devido a uma avaria técnica, adiantou esta quinta-feira a câmara local.

“A APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. informa que, devido a uma avaria técnica, a ponte móvel do Porto de Leixões encontra-se interdita ao trânsito automóvel e de peões”, refere a Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, numa nota publicada na sua página da rede social Facebook.

A publicação sublinha ainda estarem a ser desencadeados todos os esforços para identificar as causas da avaria e ultrapassar a situação o mais breve possível.

Também em março de 2018 e junho de 2019, a ponte esteve cortada ao trânsito e passagem de peões devido, igualmente, a uma avaria.