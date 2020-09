(Artigo em atualização)

As medidas de segurança esta terça-feira no Campus da Justiça, em Lisboa, não se assemelham às da semana passada para o julgamento do alegado pirata informático Rui Pinto, mas existem. Para o processo que envolve oito portugueses acusados de se terem radicalizado e juntado ao Estado Islâmico, existe um reforço policial que controlou a sala de audiências. E elementos do Corpo da Guarda Prisional também inspecionaram a sala até trazerem o único arguido preso para a sala.

Dada a situação pandémica e a limitação de lugares na sala, o coletivo de juízes presidido por Francisco Coimbra decidiu mudar o local do julgamento para um sala maior, onde vão estar apenas dois dos arguidos: Rómulo Costa, que está preso em Monsanto, e Cassimo Turé, que vive no Reino Unido, está em liberdade e já está no tribunal.

O advogado Lopes Guerreiro, que representa Rómulo Costa, já disse que o seu cliente quer falar. Até agora o arguido tem dito sempre que nunca integrou o Daesh, apesar de ser muçulmano, e que o seu passaporte foi usado à sua revelia pelo irmão para entrar na Síria. O Ministério Público acredita no entanto que ele cedeu o documento ao irmão, impedido de entrar naquele país através da Turquia, e que dava apoio logístico ao restante grupo. Também Cassimo tinha um papel logístico e nunca terá estado na Síria.

Atraso no início da sessão por falta de advogada

Um terceiro arguido no caso, Nero Saraiva, encontra-se preso na Síria e os restantes estão desaparecidos. Estes seis arguidos foram entretanto considerados contumazes, para serem julgados à revelia. O juiz poderá vir a ordenar que o processo em relação a eles seja separado.

O início da sessão estava marcado para as 09h15 mas por falta da advogada que representa os arguidos ausentes, teve que ser nomeado outro advogado. Antes da pandemia os advogados estavam presentes no tribunal, mas agora estão nos seus escritórios pelo que a sua chegada demora mais tempo.