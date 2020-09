▲Um dia antes, também no Porto, numa reunião de especialistas, políticos e parceiros sociais sobre a evolução da Covid-19 em Portugal, o presidente do Parlamento, o socialista Ferro Rodrigues disse que não compreende como é que nesta altura ainda não se retiraram lições do que aconteceu nos lares numa primeira vaga da pandemia da Covid-19

FILIPE FARINHA/LUSA