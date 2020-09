A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Os bispos do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiram que não vai haver despedimentos no Santuário de Fátima. A notícia é avançada pela Agência Ecclesia.

A decisão dos bispos portugueses foi conhecida esta terça-feira à tarde, em Fátima, onde decorreu a reunião. “Não há despedimentos, não no sentido de que se tem falado ou em qualquer sentido”, afirmou o porta-voz da CEP, o Padre Manuel Barbosa.

Na quarta-feira, a porta-voz do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia, disse à Agência Lusa que o Santuário tem em curso um plano de reestruturação que prevê o despedimento de até 50 trabalhadores devido à queda abrupta nas receitas causadas pela epidemia de Covid-19. Sobre isso, o porta-voz do episcopado disse que as decisões estarão a cargo da gestão e organização do Santuário de Fátima.