O número de professores contratados na Madeira para 2020/2021 é “praticamente idêntico” ao do ano letivo anterior, disse esta terça-feira o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, vincando que “todas as necessidades” das escolas estão “colmatadas”.

“Este ano temos menos 84 turmas, temos menos 1.800 alunos e temos exatamente o mesmo número de professores do ano letivo anterior, o que significa que temos mais professores em termos de rácio no sistema”, afirmou.

Jorge Carvalho falava aos jornalistas na Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, no Funchal, onde se deslocou para assinalar o arranque do ano letivo na Região Autónoma da Madeira, que decorre de forma gradual até 17 de setembro e envolve 6.200 professores, 42.000 alunos e cerca de 4.000 funcionários.

Do total de docentes, 95% têm vínculo permanente e os restantes estão a contrato, mas o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) apontou, recentemente, para uma redução de 20 contratados face ao ano letivo 2019/2020, alertando que a situação põe em causa a efetivação das medidas contra a covid-19.

“É uma falsa questão, porque, neste momento, todas as necessidades das escolas estão colmatadas”, afirmou o secretário da Educação. E reforçou: “O número de professores contratados é praticamente idêntico ao do ano anterior [cerca de 200]. Ao contrário do que se tem afirmado, não há uma redução de professores no sistema, antes pelo contrário.”

Jorge Carvalho assinalou, por outro lado, que a primeira lista de contratados registou 20 desistências, estando agora em curso um novo procedimento para a contratação de igual número de docentes.