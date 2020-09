O programa de gestão do trânsito no acesso às praias de Setúbal vai ser prolongado até ao final de setembro, mantendo-se em vigor aos fins de semana a partir do dia 15, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal.

“A previsão de condições meteorológicas favoráveis para deslocações à praia, que pode conduzir a uma elevada procura dos areais da Arrábida, mesmo após o final da época balnear, a 15 de setembro, motiva o prolongamento da Estratégia Municipal para uma Mobilidade Segura e Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de Setúbal 2020, denominada de Arrábida Sem Carros”, justifica o município sadino.

O programa Arrábida Sem Carros estabelece um conjunto de restrições no acesso de viaturas automóveis às praias de Albarquel, Figueirinha, Galapos, Galapinhos e Portinho a Arrábida, entre outras, durante a época balnear, de modo a evitar os congestionamentos de trânsito e salvaguardar as condições de segurança e de pessoas e bens, bem como a circulação de viaturas de emergência.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Setúbal, “todas as entidades envolvidas no programa consideraram desejável o prolongamento desta estratégia de mobilidade no acesso às praias após dia 15 e até ao final do mês, apenas aos fins de semana”.

“Desta forma, nos dias 19 e 20 e 26 e 27 de setembro mantém-se a proibição da circulação de automóveis ligeiros, nos dois sentidos de trânsito, no período compreendido entre as 8h00 e as 20h00, entre os parques de estacionamento da Figueirinha e do Creiro”, acrescenta o documento.

De acordo com o município, naqueles quatro dias, entre as 8h00 e as 20h00, mantém-se também a proibição de acesso de viaturas não autorizadas à Praia de Albarquel, bem como a interdição da permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento e a interdição do estacionamento fora dos parques e zonas delimitadas para o efeito.

A Câmara de Setúbal recorda ainda que, nos períodos com restrições no acesso de viaturas automóveis às praias, “a circulação apenas é permitida a veículos autorizados, de duas rodas, transportes públicos regulares, táxis e similares, autoridades e viaturas de emergência”.

Nos dias em que se mantêm as restrições à circulação no âmbito do programa Arrábida Sem Carros, a autarquia sadina garante o funcionamento dos transportes públicos habituais para as praias da Arrábida, incluindo as carreiras rodoviárias abrangidas pelo passe Navegante.