A carta enviada pelo Sp. Braga ao Sporting na semana passada, com conhecimento da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes, era muito clara em relação aos timings a propósito da saída de Rúben Amorim para Alvalade: se os leões não liquidassem o valor em falta em relação à contratação do treinador, que era a totalidade à exceção dos 2,5 milhões de euros do IVA, até à tarde da última sexta-feira, os minhotos iriam apresentar uma queixa formal na FIFA. Esse prazo das 16h passou e nenhum dos clubes tinha feito qualquer referência sobre o assunto mas o mesmo já tinha começado a ser discutido dias antes, sendo que esta terça-feira deverá trazer o fumo branco nas negociações: houve acordo com diferentes prazos (embora não muito mais alargados) para o pagamento dos quase 12 milhões de euros em causa, que já foi comunicado ao início da tarde.

“A Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informam que chegaram hoje a acordo sobre a forma de regularização de todos os montantes devidos em função da contratação do treinador Rúben Amorim”, anunciaram lisboetas e minhotos em comunicado publicado nos sites oficiais.