Veja o ID.4 por dentro e as diferenças para o ID.3

Esta solução liberta a consola, que aproveita o espaço para arrumar objectos ou receber porta-copos, com o ID.4 a recuperar a mesma solução do ID.3, a ID.Light, que contorna portas e tablier iluminando o habitáculo e personalizando-o. O ecrã vertical ao centro do tablier completa o conjunto.

A ID.Light tem ainda a capacidade de “falar” com o condutor, informando-o e ajudando-o a evitar dissabores enquanto conduz através do trânsito. Os bancos parecem envolventes, com o fabricante a afirmar que o que parece pele na realidade não o é, uma vez que todo o habitáculo é “animal free”, mesmo nas versões de lançamento, as ID.4 First e nos distintos níveis de equipamento (base, Plus e Max).