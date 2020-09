O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Evanilson, avançado brasileiro de 20 anos que chega do Fluminense. A confirmação da notícia que já tinha sido adiantada pelo clube brasileiro surgiu através das redes sociais e o jovem jogador assinou contrato até 2025, válido para as próximas cinco temporadas. De acordo com o que a imprensa brasileira avançou nos últimos dias, o negócio terá ficado a rondar os 10 milhões de euros e Evanilson fica blindado por uma cláusula de 126 milhões.

“Fico muito feliz por assinar este contrato no mês de aniversário do clube. Para mim é muito gratificante e deixa-me extremamente feliz. Estou muito feliz. É um sonho de criança que realizo, estar num clube gigante do futebol europeu, como o FC Porto, deixa-me muito feliz e orgulhoso do meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo, agora vamos para cima”, disse o jogador brasileiro aos meios do FC Porto pouco depois de aterrar em Portugal. Evanilson lembrou ainda que os dragões já tiveram “vários brasileiros” e mostrou-se satisfeito por ir jogar “ao lado” de Pepe, já “que jogava videojogos” com o internacional português.

“As minhas principais caraterísticas são a velocidade, sou um jogador bastante ofensivo que ajuda muito na marcação. Ajudo bastante a equipa e vim para aqui fazer isso. Quero ajudar, marcando muitos golos para ganharmos muitos títulos. Estou muito ansioso por começar, nem dormi direito no voo a pensar em treinar e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Se Deus quiser, vamos chegar firmes e trabalhar e lutar na procura por títulos”, terminou o avançado de 20 anos.

A transferência do jogador, que se junta a Mehdi Taremi enquanto reforço para o ataque dos dragões, já tinha sido confirmada esta segunda-feira pelo próprio Fluminense. “Conforme informado ao Fluminense pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson acertou a sua transferência para uma equipa de Portugal. O Fluminense tinha 10% de direitos económicos do atleta e 20% de taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30% do resultado financeiro obtido pela Tombense (MG) na venda para o clube português. O Tricolor permanecerá com 6% de direitos económicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata”, assumiu o clube carioca em comunicado.

Nascido em Fortaleza, Evanilson chegou ao Fluminense com 14 anos, após ter passado pelo Estação (Ceará), fez o resto da formação no clube do Rio de Janeiro e esteve uma época emprestado aos eslovacos do STK Samorín, que era então um dos conjuntos com protocolos com o Flu. Após regressar ao Brasil, foi em 2019 o melhor marcador do Campeonato Carioca e do Brasileirão Sub-20, subindo então à equipa principal. Em final de contrato, o avançado assinou pelo Tombense, modesto clube de Minas Gerais liderado por Lane Gaviolle, um dos proprietários da empresa Brazil Soccer, e cedido ao Fluminense por empréstimo até 2021. Depois de ter feito dois golos em três jogos pela equipa A em 2019, levava agora oito golos em 22 encontros realizados.

O negócio foi intermediado por Jorge Mendes, agente que já tinha estado na venda de Fábio Silva para a Premier League, mais concretamente para o Wolverhampton, a que se vai juntar o empréstimo com opção de compra do médio Vítor Ferreira, também ao conjunto comandado por Nuno Espírito Santo. A cláusula dos ingleses para ficarem em definitivo com o jovem campeão europeu de juniores em 2019 será de 20 milhões. Em sentido inverso, de acordo com a imprensa inglesa, poderá chegar Rúben Vinagre aos azuis e brancos, o que deixava antever a venda de Alex Telles já depois da contratação de Zaidu ao Santa Clara.