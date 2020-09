O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu esta quarta-feira aos 27 estados-membros da União Europeia para acelerarem a adoção de sanções contra a Bielorrússia, apesar da tentativa de bloqueio de Chipre.

Chipre procurou bloquear a adoção de novas sanções da União Europeia contra a Bielorrússia, exigindo que medidas comparáveis sejam tomadas contra a Turquia, na crise do Mediterrâneo oriental.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia deram luz verde, em agosto, a sanções contra os responsáveis pela repressão ao movimento de protesto contra o Presidente Alexander Lukashenko, na Bielorrússia.

O Conselho Europeu elaborou mesmo uma lista de nomes contra os quais devem ser impostas proibições de entrada e congelamento de contas, que, segundo fontes diplomáticas, contém cerca de 40 nomes.

Mas Chipre indicou, numa reunião esta quarta-feira realizada, que ainda não pode concordar com as sanções contra a Bielorrússia, o que bloqueia a adoção de tais medidas, que exigem unanimidade.

Ainda assim, o presidente do Conselho Europeu considera que as sanções devem ser aplicadas e desafia mesmo os estados-membros a acelerarem o processo da sua aplicação, invocando a urgência da situação na Bielorrússia.

O presidente do Conselho Europeu condenou a “perseguição política” na Bielorrússia, após a detenção de vários membros da oposição ao Presidente Lukashenko.

“A perseguição política na Bielorrússia, incluindo as detenções por motivos políticos e exílio forçado, deve parar”, vinca Charles Michel numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Political persecution in #Belarus including detentions on political grounds and forced exile must stop.

Belarusian authorities must free political prisoners and let citizens exercise their right to freedom of speech and assembly.

I call to speed up the process on sanctions.

