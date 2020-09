Ainda antes do final deste ano, a Volkswagen vai iniciar a comercialização do Golf Variant, a carroçaria station wagon da 8ª geração do Golf. Face ao modelo que vem substituir, de 2017, a nova proposta germânica destaca-se por medir 4,633 metros de comprimento e oferecer uma bagageira com uma volumetria de 611 litros, ou seja, cresceu 4,7 cm e aumentou a capacidade da mala em 6 litros.

Neste segmento, a Volkswagen passa assim a fazer jogo praticamente igual à concorrência, pois a Peugeot 308 SW acomoda 610 litros de bagagens, enquanto a Focus Sportbreak recebe 608 e a carrinha Hyundai i30 fica-se pelos 602 litros. Com isto, a Golf Variant perde para os concorrentes do costume, nomeadamente o Skoda Octavia Combi (640 l), o Kia Ceed SW (625 l) e o “mano” Leon Sportstourer (620 l). A abertura e o fecho do portão da bagageira continua a fazer-se manualmente, sendo necessário pagar mais para que a operação se processe electricamente (extra), à passagem do pé sob o pára-choques traseiro.

Com a mudança de geração, muda também a distância entre eixos. Até agora, o hatchback compacto e a carrinha tinham exactamente a mesma medida (2,620 m), o que agora se altera. Face ao Golf de cinco portas, a Variant vê a distância entre eixos aumentar 6,6 cm (2,686 m), o que acaba por beneficiar os ocupantes dos lugares de trás, com a marca a prometer um acréscimo de 4,8 cm no espaço para as pernas.

Quanto às motorizações, estarão disponíveis no lançamento três blocos a gasolina e dois diesel, com potências entre 115 e 150 cv. Habitualmente, qualquer uma destas opções surge associada a uma caixa manual (de cinco ou seis relações), estando a DSG de sete velocidades reservada, como opcional, para os motores de 150 cv e para as versões mild hybrid, as eTSI com sistema de 48 volts.

Os preços serão divulgados mais próximos do lançamento, mas, ao que o Observador apurou, é de esperar que, em igualdade de motorização e de equipamento (os níveis vão-se manter), a Variant venha a ser comercializada em Portugal por mais 1500€ do que o hatchback. Ou seja, preços à volta de 28.000€ na versão de entrada a gasolina (1.0 TSI de 115 cv com caixa manual de seis velocidades) e de 32.600€ para o 2.0 TDI de 115 cv.

Na Europa o Golf Variant vai oferecer uma versão híbrida plug-in, com 204 cv, que não deverá chegar a Portugal por uma questão de preço. Outra versão que não se sabe ainda se será proposta entre nós é a R, com motor 2.0 turbo com 300 cv, dotada de quatro rodas motrizes.