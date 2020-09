Depois de ter recebido dois signatários da petição que pede que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deixe de ser obrigatória, o Presidente da República encontra-se, esta quinta-feira, às 10h00, com quem defende o contrário, ou seja a obrigatoriedade da disciplina.

No encontro em Belém, estará presente o primeiro signatário da petição — David Rodrigues, presidente da Pró-Inclusão, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial —, segundo disse o próprio ao Observador. O segundo nome está ainda em aberto.

Os signatários são recebidos em Belém numa altura em que o documento já recolheu mais de 10 mil assinaturas, número avançado por David Rodrigues ao Observador

No caso do outro abaixo-assinado, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu em Belém, menos de 24 horas depois do anúncio da petição, os dois primeiros subscritores desse manifesto, Manuel Braga da Cruz e Mário Pinto. Esse documento junta quase 100 personalidades, entre elas Cavaco Silva e Passos Coelho, e advoga o direito à objeção de consciência de pais que não queiram filhos nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

A discussão em torno da disciplina, que pelo terceiro ano consecutivo será obrigatória entre o 5.º o 9.º ano, intensificou-se depois de conhecida a história de dois alunos de Famalicão. Os pais recusaram que os dois filhos assistissem à aula, alegando objeção de consciência. Ambos foram chumbados por faltas e obrigados a recuar dois anos, apesar das boas notas nas restantes disciplinas. A decisão foi anulada judicialmente, e é no Tribunal de Braga que a situação se irá resolver.