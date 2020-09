Mais de mil bombeiros e de 300 viaturas estavam às 00h30 de quarta-feira mobilizados nos cinco maiores incêndios do país, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e que alastrou aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda, no distrito de Aveiro, tinha no combate 652 operacionais, apoiados por 224 viaturas. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), ao início da madrugada algumas zonas estavam em “fase de rescaldo” e outras em “vigilância”.

Em Porto de Mós, distrito de Leiria, o incêndio que deflagrou domingo, e que foi dado na segunda-feira como estando em fase de resolução, estava a ser combatido por 117 bombeiros e 35 veículos.

Em Ribamondego, concelho de Gouveia, no distrito da Guarda, um incêndio que começou às 20h55 de terça-feira, em zona de mato, mobilizava 90 operacionais, apoiados por 26 viaturas. À agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que, embora os trabalhos estejam “a decorrer favoravelmente”, prevê-se que demore até que as chamas fiquem controladas, devido à dificuldade nos acessos. Duas das três frentes do incêndio estavam já dominadas e não havia localidades em perigo.

Em Vila Verde, Braga, em Esqueiros, Nevogilde e Travassós, estavam envolvidos no combate às chamas 79 bombeiros e 26 viaturas.

O fogo em Leiradelo, na União de Freguesias de Anhões e Luzio, em Monção, distrito de Viana do Castelo, estavam com duas frentes ativas, uma delas perto de ficar extinta e outra mais complicada, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Monção. No local encontravam-se 69 operacionais e 21 viaturas.