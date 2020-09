A Conviasa, companhia aérea estatal da Venezuela, violou as sanções impostas pelos EUA que a impedem de voar, e foi à China buscar um carregamento de ajuda humanitária para responder à pandemia de Covid-19, anunciaram esta terça-feira as autoridades venezuelanas.

Este foi um voo muito especial, porque foi o primeiro (…) apesar do bloqueio imperial, aí está a Conviasa lutando no ar e com as suas poderosas asas, vimos este voo entre a Venezuela e a China”, disse a vice-presidente da Venezuela.